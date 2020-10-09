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Шмигаль збирає нараду з головами ОДА та міністрами через ситуацію з коронавірусом

Автор: Маріанна Присяжнюк

Прем'єр-міністр Украни Денис Шмигаль сьогодні збирає міністрів і голів обласних державних адміністрацій через ситуацію з коронавірусом. На засіданні також буде секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

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Про це повідомляє джерело РБК-Україна в Кабміні.

Співрозмовник видання повідомив, що після селекторного засідання по темі COVID-19 буде урядове засідання.

Джерело РБК-Україна говорить, що після цього може провести засідання Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Сьогодні в Україні черговий антирекорд по COVID-19.

Раніше Максим Степанов заявив, що країна зараз не може піти тим шляхом, що пішли європейські країни в питанні посилення карантину.

Нагадаємо, Світовий банк очікує повторного введення певних заходів стримування у відповідь на "другу хвилю" коронавірусу в Україні.

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