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Степанов о локдауне: мы не можем сейчас пойти по пути европейских стран

Новина українською → Киев, Четверг 08 октября 2020 09:35
Степанов о локдауне: мы не можем сейчас пойти по пути европейских стран Фото: Максим Степанов (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна сейчас не может пойти тем путем, что пошли европейские страны. Тот самый Израиль, который ввел полный локдаун.

Об этом он заявил на брифинге.

Министр отметил, что локдаун вводится, чтобы разорвать цепь болезни.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней", - заявил он.

Степанов назвал базовой функцией государства оказывать медицинскую помощь.

Напомним, Всемирный банк ожидает повторного введения определенных мер сдерживания в ответ на "вторую волну" коронавируса в Украине.

Отметим, Минздрав объяснил, кому показано лечение коронавируса в стационаре.

РБК-Украина писало, что в стране зафиксировали 5 397 новых случаев коронавируса - это новый антирекорд. Также за сутки умерли более 90 человек. Самая сложная ситуация в Харьковской области.

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