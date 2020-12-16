Рада уволила главу Минветеранов Бессараба

Верховная рада Украины уволила министра ветеранов Сергея Бессараба. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №4498.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовал 251 нардеп.

В профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отметили, что одной из причин отставки Бессараба стала болезнь.

Народные депутаты выразили недовольство отсутствием министра на заседании и тем, что он не предоставил отчет по результатам проделанной работы.

Спикер парламента Дмитрий Разумков вчера заявил, что в Раду поступили заявления об отставке от министра экологии и министра ветеранов. Глава парламента дал поручения профильным комитетам рассмотреть эти заявления, чтобы нардепы смогли рассмотреть эти вопросы в сессионном зале уже сегодня.

Как писало РБК-Украина, парламент может назначить новых министров образования, энергетики, а также нового министра по делам ветеранов. Кроме того, в монобольшинстве рассказали, кто может возглавить эти министерства.

Напомним, вчера в "Слуге народа" анонсировали, что из-за необходимости дополнительных консультаций заявления об отставке министров ветеранов и экологии, скорее всего, нардепы рассмотрят в пятницу.

Кроме того, в ходе вчерашнего заседания фракции "Слуга народа" часть народных депутатов выступила против увольнения министра экологии Романа Абрамовского. Депутаты попросили пока отложить этот вопрос.