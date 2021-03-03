У Путина резко отреагировали на санкции США и ЕС. Готовят ответные меры

Новые санкции США и Евросоюза против России назвали вмешательством во внутренние дела РФ. В Кремле такие ограничения считают неприемлемыми.

Песков отметил, что Россия не собирается прерывать контакты с ЕС и США по линии правоохранительных ведомств на фоне новых санкций. Однако, ими недовольны.

"Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми. Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям", - заявил он.

Профильные ведомства представят руководству РФ проект ответных санкций на новые рестрикции в адрес Москвы, добавил Песков.