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У Путина резко отреагировали на санкции США и ЕС. Готовят ответные меры

Автор: Анастасия Рокитна

Новые санкции США и Евросоюза против России назвали вмешательством во внутренние дела РФ. В Кремле такие ограничения считают неприемлемыми.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что Россия не собирается прерывать контакты с ЕС и США по линии правоохранительных ведомств на фоне новых санкций. Однако, ими недовольны.

"Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми. Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям", - заявил он.

Профильные ведомства представят руководству РФ проект ответных санкций на новые рестрикции в адрес Москвы, добавил Песков.

Напомним, США объявили о введении санкций против России из-за ситуации с Навальным. В санкционный список попали российские чиновники и компании.

Кроме того, санкции против России из-за Навального ввели в Европейском союзе.

Как сообщалось, МИД Российской Федерации в ответ на санкции призвал США "не играть с огнем".

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Новости Украины Санкции против РоссииВладимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки
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