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США ввели санкции против России из-за Навального

Новина українською → Вашингтон, Вторник 02 марта 2021 19:40
США ввели санкции против России из-за Навального Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 2 марта, Соединенные Штаты ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Министерство финансов опубликовало список чиновников и компаний, в отношении которых будут применены ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергея Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Также санкции введены против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Напомним, 2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления химическим ядом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше", поскольку он не отмечался в инспекции после лечения в Германии. В итоге ему заменили условный срок на реальный.

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