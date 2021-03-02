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Новые европейские санкции против России опубликованы и вступили в силу

Новина українською → Брюссель, Вторник 02 марта 2021 15:59
Новые европейские санкции против России опубликованы и вступили в силу Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: РБК-Украина

Новые европейские санкции против России уже опубликованы и вступили в силу. Они введены против должностных лиц, которые причастны к преследованию оппозиционера Алексея Навального.

Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Согласно решению, под санкции ЕС попали:

  • глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
  • глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников
  • генпрокурор Игорь Краснов
  • командующий Росгвардии Виктор Золотов

Брюссель ввел ограничения в соответствии с новым режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека - это первое его применение в истории. Разработку этого режима инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также он предлагал назвать его именем Навального, однако эту идею отвергли.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением и преследованием Навального одновременно с Европейским союзом. В то же время предполагается, что американский список санкций будет более широким.

Навального был задержан после возвращения из Германии в середине января за якобы нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". В итоге ему изменили условный срок на реальный. Ожидается, что он может выйти на свободу в 2023 году.

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