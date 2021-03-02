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Россия в ответ на санкции призвала США "не играть с огнем"

Новина українською → Москва, Вторник 02 марта 2021 22:25
Россия в ответ на санкции призвала США "не играть с огнем" Фото: Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на санкции США из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В российском МИД посоветовали Вашингтону "не играть с огнем".

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Введение санкций со стороны США, пресс-секретарь российского министерства назвала "торжеством абсурда". Захарова заявила, что Москва считает введение санкций вмешательством во внутренние дела России.

"Все это - лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - сказала она.

Захарова отметила, что Вашингтону не удастся "навязать что-либо" путем санкционного или иного давления.

"Расчеты навязать что-либо России путем санкций или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумных началах, это их выбор. Призываем коллег не играть с огнем", - добавила представитель МИД РФ.

Напомним, сегодня США объявили о введении санкций против России из-за ситуации с Навальным. В санкционный список попали российские чиновники и компании.

Добавим, сначала санкции против России из-за Навального ввели в Европейском союзе.

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