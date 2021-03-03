У Путіна різко відреагували на санкції США та ЄС. Готують відповідні заходи

Нові санкції США і Євросоюзу проти Росії назвали втручанням у внутрішні справи РФ. У Кремлі такі обмеження вважають неприйнятними.

Пєсков зазначив, що Росія не збирається переривати контакти з ЄС і США по лінії правоохоронних відомств на тлі нових санкцій. Однак, ними незадоволені.

"Будь-які подібні обмеження ми вважаємо абсолютно неприйнятними. Бо вони істотно шкодять відносинам, які і без того перебуває в жалюгідному стані", - заявив він.

Профільні відомства представлять керівництву РФ проект відповідних санкцій на нові рестрикції на адресу Москви, додав Пєсков.