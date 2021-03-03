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У Путіна різко відреагували на санкції США та ЄС. Готують відповідні заходи

Автор: Анастасія Рокитна

Нові санкції США і Євросоюзу проти Росії назвали втручанням у внутрішні справи РФ. У Кремлі такі обмеження вважають неприйнятними.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Пєсков зазначив, що Росія не збирається переривати контакти з ЄС і США по лінії правоохоронних відомств на тлі нових санкцій. Однак, ними незадоволені.

"Будь-які подібні обмеження ми вважаємо абсолютно неприйнятними. Бо вони істотно шкодять відносинам, які і без того перебуває в жалюгідному стані", - заявив він.

Профільні відомства представлять керівництву РФ проект відповідних санкцій на нові рестрикції на адресу Москви, додав Пєсков.

Нагадаємо, США оголосили про введення санкцій проти Росії через ситуацію з Навальним. У санкційний список потрапили російські чиновники і компанії.

Крім того, санкції проти Росії через Навального ввели в Європейському союзі.

Як повідомлялося, МЗС Російської Федерації у відповідь на санкції закликав США "не грати з вогнем".

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