У Путина отреагировали на закрытие телеканалов Козака в Украине

В Кремле осудили закрытие трех телеканалов в Украине - "112 Украина", NewsOne, ZIK. У президента РФ считают, что это не соответствует международным нормам.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

По его словам, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам. Песков призвал международные организации обратить внимание на это.

"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - заявил Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

Санкции введены против компаний "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Отметим, в комментарии РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.

Также источники издания в правоохранительных органах сообщили, что Украина ввела санкции против самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.