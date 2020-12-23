Путин и Макрон обсудили нормандский формат, но о саммите говорить рано

Президент России Владимир Путин обсудил нормандский формат по урегулированию на Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако о сроках саммита "нормандской четверки" говорить пока не приходится.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, прежде чем обсуждать сроки нового саммита, нужно подтвердить реализацию договоренности встречи в Париже 9 декабря 2019 года.

"Эта тема предметно обсуждалась (в разговоре президентов России и Франции накануне, - ред.), но перед тем, как говорить о сроках, нужно все-таки инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты, и в этом плане пока похвастаться сильно нечем", - добавил Песков.

Напомним, вчера с Макроном говорил и президент Украины Владимир Зеленский, стороны обсудили коронавирус и ситуацию на Донбассе.

Кроме того, Макрон заявил о готовности помочь с поставками вакцины от COVID-19 для Украины.

"Это жест истинной дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив", - отметил Зеленский.