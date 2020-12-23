ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин и Макрон обсудили нормандский формат, но о саммите говорить рано

Новина українською → Москва, Среда 23 декабря 2020 13:05
Путин и Макрон обсудили нормандский формат, но о саммите говорить рано Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин обсудил нормандский формат по урегулированию на Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако о сроках саммита "нормандской четверки" говорить пока не приходится.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, прежде чем обсуждать сроки нового саммита, нужно подтвердить реализацию договоренности встречи в Париже 9 декабря 2019 года.

"Эта тема предметно обсуждалась (в разговоре президентов России и Франции накануне, - ред.), но перед тем, как говорить о сроках, нужно все-таки инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты, и в этом плане пока похвастаться сильно нечем", - добавил Песков.

Напомним, вчера с Макроном говорил и президент Украины Владимир Зеленский, стороны обсудили коронавирус и ситуацию на Донбассе.

Кроме того, Макрон заявил о готовности помочь с поставками вакцины от COVID-19 для Украины.

"Это жест истинной дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив", - отметил Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Донбасс Эммануэль Макрон Нормандский формат
NEWS
Киев засыпает снегом. На дорогах значительные пробки
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Киев засыпает снегом. На дорогах значительные пробки
DAILY
Большая чистка: почему власть хочет, но не может изменить закон о люстрации
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Большая чистка: почему власть хочет, но не может изменить закон о люстрации