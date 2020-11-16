UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба назвал условие закрытия границ Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для рассмотрения возможности закрытия границ страны. Такое возможно при введении полного локдауна.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, пока удалось избежать введения полного локдауна из-за карантина выходного дня. Поэтому в ближайшие дни вопрос закрытия границ Украины в правительстве не будут рассматривать.

"Если будет введен полный локдаун - то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ", - отметил Кулеба.

Отметим, в Кабинете министров Украины заявили, что в случае нереализации карантина выходного дня правительству придется ввести более сильные ограничения, например полный локдаун в стране.

Напомним, в Раде назвали условие введения полного локдауна в Украине.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина назвал введение карантина выходного дня одним из шагов к возвращению локдауна в Украине.

Между тем, в Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины границаДмитрий Кулеба