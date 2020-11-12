Карантин выходного дня - это один из шагов к полному локдауну, - Рубан

Введение карантина выходного дня должен дать результат на второй-третьей неделе. Если результата не будет - возможен полный локдаун.

Об этом РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, карантин выходного дня вводится, чтобы снизить активность населения.

"Согласно инкубационному периоду - в среднем 7-8 суток, мы увидим результат на второй-третьей неделе по снижению заболеваемости. Если результата не будет - можно говорить о малоэффективном мероприятии", - сказал Рубан.

В таком случаев в стране могут ввести полный локдаун.

"Карантина выходного дня - это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун", - считает глава Госпотребслужбы Киева.

Рубан отметил, что карантин выходного дня показывает разные результаты в разных странах.

"В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых - отрицательно, поэтому все зависит от правильного внедрения данного мероприятия", - добавил он.

Напомним, вчера правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

Также в стране убрали карантинное зонирование, теперь действует общенациональный карантин.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине впервые зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заразились уже более полумиллиона человек.