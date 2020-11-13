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В Кабмине назвали условие введения полного локдауна в Украине

Новина українською → Киев, Пятница 13 ноября 2020 10:24
В Кабмине назвали условие введения полного локдауна в Украине Фото: Олег Немчинов (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

В случае нереализации карантина выходного дня правительству придется ввести более сильные ограничения. Кабмин может ввести полный локдаун в стране.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Дом".

Он рассказал о компенсациях для бизнеса из-за карантина. Правительство обратилось к Торгово-промышленной палате для того, чтобы случай был признан форсмажорним, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации.

"Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги", - рассказал министр.

Также Кабмин внесет изменения в программы доступного кредитования "5-7-9": предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".

"Если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. А все оценки говорят, что это будет очень плачебно для экономики", - сказал он.

Напомним, с 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня.

Также правительство отменило карантинное зонирование, теперь в стране действует общенациональный карантин.

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