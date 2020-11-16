Кулеба назвав умову закриття кордонів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав умову для розгляду можливості закриття кордонів країни. Таке можливо при введенні повного локдауну.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, поки вдалось уникнути введення повного локдауну через карантин вихідного дня. Тому найближчими днями питання закриття кордонів Україна в уряді не будуть розглядати.

"Якщо буде запроваджений повний локдаун - то, очевидно, буде розглядатись такий захід як закриття кордонів", - зазначив Кулеба.

Зазначимо, в Кабінеті міністрів України заявили, що в разі нереалізації карантину вихідного дня уряду доведеться ввести більш сильні обмеження, наприклад повний локдаун в країні.

Нагадаємо, в Раді назвали умову запровадження повного локдауну в Україні.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі РБК-Україна назвав введення карантину вихідного дня одним з кроків до повернення локдауну в Україні.

Тим часом, в Україні відмінили адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Ввели обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів та громадського транспорту.