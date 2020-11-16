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В Украине вернули общенациональный карантин: что запрещено

Новина українською → Киев, Понедельник 16 ноября 2020 08:15
В Украине вернули общенациональный карантин: что запрещено Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.

Соответствующее решение приняло правительство.

Что запрещено: массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполняемость больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте; работа дискотек, заведений питания с организацией досуга, работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.

Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Рекомендуется время для пенсионеров. Он будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

На прошлых выходных начал действовать карантин выходного дня.

В нем действует запрет на работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работу театров и проведение массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Открытыми остаются продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Напомним, "Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.

Отметим, из-за усиления карантина на выходные в Украине люди выходили на массовые протесты.

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