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ЕС начал работу над третьим санкционным списком против Беларуси

Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз приступил к работе над новыми санкциями против Беларуси. Это уже будет третий санкционный список.

Об этом заявил во время выступления в Европарламенте еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Еврокомиссар отметил, что ЕС продолжит поддержку белорусских демонстрантов, которые требуют проведения новых свободных и справедливых выборов, гражданского общества независимых СМИ Беларуси.

"Мы начали подготовительную работу по третьему списку санкций, которые добавятся к уже существующему списку. Не должно быть безнаказанности в отношении тех, кто нарушает права человека в Белоруссии", - подчеркнул Ленарчич.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после того, как в Минске от избиения погиб демонстрант Роман Бондаренко.

Напомним, предыдущий пакет санкций со стороны ЕС был введен в начале ноября. В него попали Александр Лукашенко, его старший сын и еще 13 белорусских чиновников.

Первый санкционный список против Беларуси был введен Евросоюзом в начале октября. В него попали 40 белорусских чиновников.

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