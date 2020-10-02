ЕС ввел в действие санкции против Беларуси, в списке 40 имен

Европейский союз ввел в действие санкции против Беларуси. На сегодня в санкционном списке находятся 40 чиновников.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, в список не вошел президент Беларуси Александр Лукашенко, поскольку Брюссель намерен продолжать диалог с Минском.

"Мы ввели в действие сегодня черный список (против Беларуси, - ред.) на 40 имен", - отметил Мишель.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь подготовила ответные санкции против Евросоюза.

"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь", - заявили в белорусском МИД.

Кроме того, Беларусь пригрозила Евросоюзу разрывом дипломатических отношений, если политика санкций будет продолжена.