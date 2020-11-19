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ЕС начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси

Новина українською → Брюссель, Четверг 19 ноября 2020 14:41
ЕС начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. Списки могут появиться уже до конца этого месяца.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, министры иностранных дел стран-участниц ЕС сегодня договорились о продвижении работы над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси.

"Он, вероятно, будет завершен к концу ноября / началу декабря и будет включать в себя как частные лица, так и организации", - добавил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает возможное введение санкций против белорусских властей.

Кроме того, Литва и Польша предложили Евросоюзу ввести санкции в отношении поддерживающих режим Александра Лукашенко белорусских предприятий.

Ранее Брюссель ввел санкции против Лукашенко и чиновников, которые причастны к фальсификации выборов президента и преследованию участников протестов. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.

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