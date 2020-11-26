ЄС почав роботу над третім санкційних списком проти Білорусі

Європейський союз приступив до роботи над новими санкціями проти Білорусі. Це вже буде третій санкційний список.

Про це заявив під час виступу в Європарламенті єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

Єврокомісар зазначив, що ЄС продовжить підтримку білоруських демонстрантів, які вимагають проведення нових вільних і справедливих виборів, громадянського суспільства, незалежних ЗМІ Білорусі.

"Ми почали підготовчу роботу по третьому списку санкцій, які додадуться до вже існуючого списку. Не повинно бути безкарності щодо тих, хто порушує права людини в Білорусі", - підкреслив Ленарчіч.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз прискорив підготовку нових санкцій щодо Білорусі після того, як у Мінську від побиття загинув демонстрант Роман Бондаренко.

Нагадаємо, попередній пакет санкцій з боку ЄС був введений на початку листопада. У нього потрапили Олександр Лукашенко, його старший син і ще 13 білоруських чиновників.

Перший санкційний список проти Білорусі був введений Євросоюзом на початку жовтня. У нього потрапили 40 білоруських чиновників.