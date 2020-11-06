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ЕС официально ввел санкции против Лукашенко

Новина українською → Брюссель, Пятница 06 ноября 2020 16:38
ЕС официально ввел санкции против Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Под санкции также попал старший сын Лукашенко - Виктор - и 13 белорусских чиновников.

Решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале ЕС.

"Ввиду серьезности ситуации в Беларуси, в результате продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции, Александр Лукашенко и еще 14 человек должны быть включены в список санкций", - говорится в решении ЕС.

В частности, санкции были наложены на руководителя администрации Лукашенко, председателя Комитета государственной безопасности Беларуси, председателя Следственного комитета, руководителя Оперативно аналитического центра, пресс-секретаря белорусского президента, командира спецподразделения "Альфа" и председателя Конституционного суда Беларуси.

Напомним, санкции против Лукашенко и белорусских чиновников были одобрены послами Евросоюза еще 4 ноября.

Как писало РБК-Украина, введение новых персональных санкций против Беларуси, в том числе и против Лукашенко, было анонсировано верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

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