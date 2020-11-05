Выборы в США и возвращение Маркива в Украину: новости за 4 ноября

В США выбирают президента страны, украинский военный Виталий Маркив вернулся в Украину, Геннадия Кернеса переизбрали мэром Харькова. Подробнее о том, что произошло в среду, 4 ноября, - в материале РБК-Украина

Судебные иски и "колеблющиеся" штаты: как проходит подсчет голосов на выборах в США

В США состоялись выборы президента. Подсчет голосов также почти подошел к финишу. Кандидаты Дональд Трамп и Джо Байден за сутки сократили разрыв в ключевых "колеблющихся" штатах, хотя кандидат от демократов имеет небольшое преимущество, и его шансы на победу выглядят пока несколько выше. Но ни один кандидат пока не может достоверно утверждать, что победил, и оба штаба заявили, что у них есть все шансы выиграть.

Согласно последним данным, Байден сохраняет небольшое преимущество в нескольких ключевых штатах, но результаты Трампа, как и в 2016 году, обогнали предсказания аналитиков. Для победы кандидату требуется 270 из 538 голосов в коллегии выборщиков. По состоянию на утро 5 ноября, согласно подсчетам CNN, у Байдена - 253 голоса, у Трампа - 213.

Остаются неопределенными победители еще в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Аляска.

Зеленский уволил первого замглавы Офиса президента Трофимова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента. Он назначен внештатным советником Зеленского. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В опубликованном указе говорится, что Трофимов уволен согласно поданному им заявлению. Другим указом Зеленский назначил его внештатным советником.

Маркив вернулся в Украину (фото)

Украинский военный Виталий Маркив, которого оправдал миланский суд, во вторник, 4 ноября, вернулся в Украину. Он прибыл самолетом.

Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией.

На брифинге Маркив сказал, что вместе с адвокатами будут ждать окончательного вывода кассации. Своей первой задачей он назвал продолжение службы в ВСУ.

Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Соответствующий законопроект №4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов при 226 необходимых.

Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата.

Кернеса переизбрали мэром Харькова

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила победителя выборов мэра Харькова. Городским головой вновь был избран Геннадий Кернес.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Харьковского городского совета.

Так, Кернес победил в первом туре.

В Польше вводят строгие ограничения из-за пандемии

В Польше в связи с ростом случаев заражения коронавирусом вводят ряд новых карантинных ограничений. Они вступят в силу 7 ноября и будут действовать как минимум до 29 ноября.

Так, с субботы полностью закроются театры, кинотеатры, музеи, художественные галереи, общественные и музыкальные центры. Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях станут доступны только для гостей, находящихся в командировке. С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение.

Мощный огромный антициклон: Диденко прогнозирует резкую смену погоды

Погода в Украине принесет мощный огромный антициклон в ближайшие несколько дней. Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 6, 7 и 8 ноября в стране будет сухая погода с довольно высокой, как для ноября, температурой.

Ранее синоптик также предупредила, что скоро в Украине придет довольно ощутимое похолодание. Его стоит ждать уже на следующей неделе, вероятны даже первые серьезные заморозки.