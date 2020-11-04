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Маркив вернулся в Украину

Новина українською → Киев, Среда 04 ноября 2020 13:43
Маркив вернулся в Украину Фото: Виталий Маркив (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинский военный Виталий Маркив, которого вчера оправдал миланский суд, уже сегодня вернулся в Украину. Он прибыл самолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Наживо. Зустріч Віталія Марківа

Posted by Людмила Денісова on Wednesday, November 4, 2020

Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией.

Фото: Маркив в Украине (РБК-Украина)

Обновлено: на брифинге Маркив сказал, что вместе с адвокатами будут ждать окончательного вывода кассации.

"Ответственность должны понести люди, которые пытались опорочить ВСУ и украинский народ", - сказал Маркив.

Своей первой задачей он назвал продолжение службы в ВСУ. Он также сказал, что планирует сейчас поехать к президенту Владимиру Зеленскому.

Маркив вернулся в УкраинуФото: Арсен Аваков и Виталий Маркив (facebook.com)

Напомним, 3 ноября украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе.

Ранее итальянский суд признал украинского нацгвардейца Маркива виновным в убийстве итальянского журналиста. Украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы. Украинская сторона обжаловала это решение в Апелляционном суде.

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение относительно освобождения украинского военного.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков рассчитывал на вылет Маркива вместе с делегацией в Украину в среду.

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