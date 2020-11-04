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В Польше вводят строгие ограничения из-за пандемии

Новина українською → Варшава, Среда 04 ноября 2020 17:04
В Польше вводят строгие ограничения из-за пандемии Фото: девушка в маске (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В Польше в связи с ростом случаев заражения коронавирусом вводят ряд новых карантинных ограничений. Они вступят в силу 7 ноября и будут действовать как минимум до 29 ноября.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает телеканал TVN24.

Так, с субботы полностью закроются театры, кинотеатры, музеи, художественные галереи, общественные и музыкальные центры. Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах.

Номера в отелях станут доступны только для гостей, находящихся в командировке.

С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно обучались ученики 4-8 классов и средних школ.

Премьер также заявил, что если число инфицированных превысит 70-75 случаев на 100 тысяч населения, то в Польше будет введен национальный карантин и запрет на поездки.

Напомним, в Польше шесть крупных государственных компаний создадут полевые госпитали для больных коронавирусом.

Кроме того, во всей Польше с 24 октября начали действовать ряд карантинных ограничений.

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