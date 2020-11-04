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Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП

Новина українською → Украина, Среда 04 ноября 2020 14:00
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Соответствующий законопроект №4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов при 226 необходимых.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата.

Отметим, вчера в Раду внесли законопроект №4313, который должен отсрочить внедрение в Украине обязательных кассовых аппаратов для ФЛП. Внедрение РРО планировалось отсрочить до следующего года.

В тексте законопроекта предлагалось разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй - четвертой групп вне зависимости от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.

Если же годовой доход ФЛП превышает миллион гривен, то для них использование кассовых аппаратов является обязательным.

Как писало РБК-Украина, вчера глава Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отсрочке введения обязательного кассового аппарата для ФЛП.

Напомним, в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФЛП: с 1 августа ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.

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