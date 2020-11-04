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Зеленский уволил первого замглавы Офиса президента Трофимова

Новина українською → Киев, Среда 04 ноября 2020 13:19
Зеленский уволил первого замглавы Офиса президента Трофимова Фото: Сергей Трофимов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента. Он назначен внештатным советником Зеленского.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В опубликованном указе говорится, что Трофимов уволен согласно поданному им заявлению. Другим указом Зеленский назначил его внештатным советником.

Напомним, Трофимов был назначен первым заместителем главы Администрации президента, когда ее возглавлял еще Андрей Богдан. После переименования администрации в Офис президента и смены главы в начале 2020 он сохранил должность.

До назначения работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95" и отвечал за кинопроизводство. На Банковой отвечал за региональную политику.

Отметим, в начале сентября РБК-Украина писало, что в Верхвоной раде заговорили о возможных кадровых перестановках в "верхушке" власти. Речь идет не только о ротациях в правительстве, но и в структуре правоохранительных органов. Помочь "Слуге народа" заполнить вакантные должности могут ее потенциальные коалиционные союзники.

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