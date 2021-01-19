В Украине снизили цены на газ, а Навального арестовали: новости за 18 января

Кабмин снизил цены на газ для украинцев, суд в РФ арестовал российского оппозиционера Алексея Навального, Беларусь лишили права проводить Чемпионат мира по хоккею. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 18 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

В Украине снизили цены на газ до 6,99 гривен за кубометр

Правительство Украины приняло решение о снижении цен на газ для украинцев. Тарифы снизили до 6,99 гривен за кубометр. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

Новая цена на газ будет действовать с 1 февраля 2021 до завершения отопительного сезона или до окончания карантина.

Немецкие экологи добились приостановки строительства "Северного потока-2"

Экологи в Германии добились приостановки строительства "Северного потока-2". В частности, после того, как обжаловали разрешение на работы в экономической зоне Германии, это разрешение временно приостановило действие.

Также стало известно, что Соединенных Штаты планируют ввести санкции в отношении ведущего укладку "Северного потока - 2" судна "Фортуна" и его владельцев. Санкции могут быть введены уже во вторник, 19 января.

Железнодорожные билеты подорожают: на сколько вырастет стоимость в 2021 году

Стоимость железнодорожных билетов в Украине вырастет на 2% уже с 1 марта 2021 года. Потом билеты будут дорожать ежемесячно до конца года. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, индексация пассажирских перевозок "Укрзализныци" не проводилась два года.

Суд оправдал догхантера Святогора, не нашли состава преступления

В понедельник, 18 января, Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора, который убил сотни бездомных животных в Киеве, Одессе, Измаиле и других городах Украины. Доказательства прокуратуры судья посчитала необоснованными. Было постановлено, что вина Святогора в инкриминируемых ему преступлениях не доказана.

В общественной организации UAnimals отметили, что, по мнению суда, заявления живодера являются его субъективным мнением и не могут считаться пропагандой жестокого обращения с животными.

Суд арестовал Навального на 30 суток

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному избрали меру пресечения прямо в отделе полиции управления МВД по городу Химки. Навальный арестован на 30 суток.

После своего ареста Навальный призвал сторонников в России выходить на акции протеста. Кроме того, окружение оппозиционера заявило о подготовке массовых акций по всей России в субботу, 23 января.

Беларусь осталась без хоккея: Минск лишили права проведения Чемпионата мира

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Беларусь права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Совет федерации принял соответствующее решение после внимательного и тщательного рассмотрения ситуации в Беларуси.

Как отметили в IIHF, федерация несет ответственность за всех участников чемпионата и, если федерации имеет сомнения относительно безопасности игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ, то она имеет право отозвать чемпионат из страны, которая его принимает.

В Киеве построят новые станции метро: что предусматривает Генплан

В Киеве продолжает развиваться транспортная инфраструктура, в частности это касается и станций метро. На вопрос, где планируется открытие новых станций ответили разработчики Генерального плана столицы.

Генплан предполагает удлинение Оболонско-Теремковской ветки метрополитена до улицы Дмитрия Луценко и строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена до Кольцевой дороги.

Украинские звезды спели на приеме у Лукашенко, а тот вручил им ордена

На новогодний прием в Александру Лукашенко в Минск поехали две украинские певицы – Ирина Билык и Элина Иващенко. Они выступили на праздничном приеме 16 января вместе со звездами российской эстрады, а также получили из рук Лукашенко ордена.

Стоит отметить, что исполнители сначала начали публиковать фото с мероприятия, но потом их удалили или заблокировали возможность просматривать или комментировать.

Погодные рекорды станут нормой: климатологи дали прогноз для Украины на 2021 год

Погода в Украине принесла снег и морозы, которые в нынешних климатических условиях практически аномальны. Надолго ли снежная зима в стране, ждать ли еще таких "аномалий" в холодном сезоне, и что готовит нам 2021 год - читайте в нашем материале.