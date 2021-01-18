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Суд арестовал Навального на 30 суток

Новина українською → Москва, Понедельник 18 января 2021 15:51
Суд арестовал Навального на 30 суток Фото: Алексей Навальный (скрин видео с суда)
Автор: Анастасия Рокитна

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному избрали меру пресечения прямо в отделе полиции управления МВД по городу Химки. Он вернулся в Россию вчера, его сразу задержали.

Об этом сообщает адвокат оппозиционера Вадимир Кобзев на своей странице в Twitter.

Представитель Министерства внутренних дел России попросил суд арестовать оппозиционера на 30 суток. Суд согласовал ходатайство.

"Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года", - сообщил адвокат.

Суд арестовал Навального на 30 суток

Фото: Навальный в отделении (twitter.com/IKONASTILYA420)

ФСИН просил суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".

Фото: заседание суда

По "Ив Роше" ему ранее огласили приговор - 3,5 условных лет. ФСИН просит суд изменить условный срок на реальный.

Собравшиеся на улице у химкинского отдела полиции скандируют лозунги: "Отпускай!", "Свободу!" и "Не забудем, не простим!".

Как Навальный вернулся в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный был задержан вчера в московском аэропорту "Шереметьево". Он вернулся из Германии, где находился около пяти месяцев из-за отравления "Новичком" в российском Томске.

Его задержали при прохождении пограничного контроля, где вместе с ним была его супруга, адвокат и пресс-секретарь. При этом Навальному не сообщили причину задержания, отказали в сопровождении адвоката, а также не поставили штамп в паспорт о пересечении границы РФ.

Навальный сказал, что условия, в которых он провел ночь, "нормальные". Камера "тёплая и довольно чистая".

Реакция Украины и мира

Ряд стран, Европейский Союз и НАТО осудили задержание Навального. Украина также сделала заявление по этому поводу.

"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова", - говорится в заявлении МИД Украины.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти РФ немедленно освободить Навального. С таким же заявлением выступил генсек НАТО.

Напомним, Совет ООН по правам человека может провести чрезвычайное заседание из-за задержания в России оппозиционера Алексея Навального.

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Суд арестовал Навального на 30 суток
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Суд арестовал Навального на 30 суток
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