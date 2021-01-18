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Беларусь осталась без хоккея: Минск лишили права проведения Чемпионата мира

Новина українською → Минск, Понедельник 18 января 2021 18:29
Беларусь осталась без хоккея: Минск лишили права проведения Чемпионата мира Фото: хоккей (flickr.com/js76)
Автор: Дмитрий Левицкий

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Беларусь права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Совет федерации принял соответствующее решение после внимательного и тщательного рассмотрения ситуации в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении на сайте IIHF.

Как отметили в IIHF, федерация несет ответственность за всех участников чемпионата и, если федерации имеет сомнения относительно безопасности игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ, то она имеет право отозвать чемпионат из страны, которая его принимает.

Поэтому, после комплексной проверки, встречи с правительством Беларуси и независимой экспертной оценки, Совет федерации решил перенести чемпионат из Беларуси.

"Очень жаль, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге", - сказал президент IIHF Рене Фезель.

В ближайшее время федерация должна решить, кто будет проводить чемпионат вместо Беларуси. В то же время, как пишет Delfi, Латвийская федерация хоккея сообщила IIHF, что готова провести у себя весь чемпионат мира. Руководство федерации Латвии выразило готовность принять все 16 команд, а не только две подгруппы, как планировалось изначально.

Отметим, с августа прошлого года в Беларуси продолжаются акции протеста против режима Александра Лукашенко. Акции сопровождаются задержаниями протестующих с применением силы и спецсредств.

Напомним, недавно Лукашенко назвал свою версию длительных протестов в Беларуси. По его мнению, к акциям протеста причастны люди, которые часто выезжали за границу.

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