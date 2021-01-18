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В Украине снизили цены на газ до 6,99 гривен за кубометр

Новина українською → Киев, Понедельник 18 января 2021 10:12
В Украине снизили цены на газ до 6,99 гривен за кубометр Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Украины приняло решение о снижении цен на газ для украинцев. Тарифы снизили до 6,99 гривен за кубометр.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

Цена на газ для украицев теперь составляет 6,99 гривен за кубометр.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах.

"В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - заявил он.

Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

Цена за газ в размере 6,99 гривен за кубометр учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство энергетики разработало проект решения Кабинета министров об ограничении цены на газ для населения.

На прошлой неделе Кабинет министров решил ограничить цену на газ для населения. Во время карантина цена не будет превышать 6,99 гривен за кубометр.

По данным Минэнерго, средневзвешенная цена газа для населения в январе 2021 года составила 9 618 грн за тысячу кубометров.

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