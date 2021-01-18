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Адаптивный карантин продлят до апреля, - Шмыгаль

Новина українською → Украина, Понедельник 18 января 2021 10:25
Адаптивный карантин продлят до апреля, - Шмыгаль Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров намерен продолжить адаптивный карантин в Украине до 31 марта. При этом усиленный карантин после 24 января продолжать не будут.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

По состоянию на сейчас текущий карантин введен до конца февраля.

"Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - пояснил Шмыгаль и добавил, что "карантин очень долго продлится в этом году".

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что правительство считает необходимыми нынешние карантинные мероприятия из-за высокого уровня заболеваемости.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 3034 новых случая коронавируса. Это минимум с 28 сентября.

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