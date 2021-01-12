Тарифные протесты в Украине и санкции США против Украины: новости за 11 января

Города Украины охватили акции протеста против роста тарифов, Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной зоны", в США демократы собрали голоса для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 11 января – в материале РБК-Украина

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Города Украины поднялись на протест из-за тарифов на газ, люди перекрывают трассы

В Украине в ряде городов устроили акции протесты из-за поднятия тарифов на газ. Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов

Президент Владимир Зеленский поручил правительству срочно решить этот проблемный вопрос. "Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - подчеркнул президент. Фракция "Слуга народа" готовит план антикризисных мер, который обнародуют в ближайшие дни.

США ввели санкции из-за вмешательства в выборы. В списке нардеп от "СН"

Министерство финансов США ввело санкции против ряда физических лиц и медиа из Украины за вмешательство в президентские выборы. В санкционном списке оказался действующий народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Как сообщило министерство, кроме Дубинского, санкции были наложены на Дмитрия Ковальчука, экс-прокурора Константина Кулика, бывшего нардепа Александра Онищенко, основателя ТРК "Эра" Антона Симоненко, экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко и администратора NabuLeaks Петра Журавля.

На Донбассе погиб украинский военный. Украина пожаловалась ОБСЕ

Боевики в понедельник, 11 января, обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Песков. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

Обстрел произошел сегодня около 15:30. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сразу же ввела "режим тишины" и выдвинула требование о прекращении огня. Кроме того, украинская сторона подготовила и направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Санду посетит Украину и проведет встречу с Зеленским

Президент Молдовы Майя Санду во вторник, 12 января, посетит Украину с официальным визитом. В Офисе украинского президента подтвердили визит президента Санду в Киев. Лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних документов, отметили у Зеленского.

В пресс-службе президента Молодовы ранее сообщили, что Майя Санду проведет встречу с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной рады Дмитрием Разумковым. Санду также назвала вопросы, которые хочет обсудить с Зеленским.

Импичмент Трампа: демократы собрали голоса для начала процедуры

Демократы Палаты представителей Соединенных Штатов собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент президенту Дональду Трампу за подстрекательство к протестам в Капитолии. Резолюцию об импичменте подписали по меньшей мере 218 демократов.

При этом сообщается, что Федеральное бюро расследований получило информацию о подготовке восстания на территории Соединенных Штатов Америки. Причиной восстания может стать отстранение 45-го президента Дональда Трампа по решению Конгресса.

В России грузовик протаранил армейскую колонну, погибли четверо военных (видео)

В российском Подмосковье самосвал протаранил колонну с военными автобусами. В результате аварии погибли, по меньшей мере, 4 военнослужащих, еще около 20 человек пострадали.

Как заявили в Министерстве обороны России, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну с военными автобусами. В частности, он протаранил автобус ПАЗ, который перевозил личный состав.

Spiritus Domini: Папа Франциск расширил права женщин в церкви

Папа Римский Франциск в качестве еще одного шага на пути к большему равенству женщин в Римско-католической церкви изменил закон. Он официально разрешил женщинам читать священные тексты, прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.

В указе понтифик оформил то, что уже происходит во многих развитых странах в течение многих лет. Но, введя изменения в Кодекс канонического права, консервативные епископы не смогут помешать женщинам в своей епархии выполнять данные функции.

Крещенские морозы до 18 градусов, но без снега: прогноз Укргидрометцентра

В Украине с 15 по 20 января ожидается значительное похолодание с ночными морозами до 18 градусов. Однако снега синоптики не ожидает. Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

По прогнозу Укргидрометцентра, снега в Украине не ожидается ни до похолодания, ни во время сильных морозов. Только на востоке Украины и в Приазовье 13 января возможен мокрый снег и ветер.