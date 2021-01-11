Города Украины поднялись на протест из-за тарифов на газ, люди перекрывают трассы

В Украине в ряде городов устроили акции протесты из-за поднятия тарифов на газ. Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов, что происходит в регионах - в материале РБК-Украина.

На Центральной площади в Черновцах проходит акция протеста против новых тарифов. Также в Черновицкой области в районе сел Атаки и Оршевцы местные жители перекрыли дорогу национального значения с требованием снизить цены на газ. Протестующие непрерывно двигаются по пешеходному переходу.

Фото: акция протеста в Черновцах (molbuk.ru/uploads)

Требуют отменить тарифы на газ в Полтаве, там около 200 человек собрались возле здания областного совета. Кроме уменьшения цен на газ они просят вернуть льготный тариф на электроэнергию. Такое обращение участники митинга планируют передать главе облсовета Александру Беленькому.

Фото: акция протеста в Полтве (regionews.ru)

Из-за массовой акции было ограничено движение троллейбусов, но его уже восстановили.

Против повышения тарифов сегодня протестуют и во Львове. Возле помещения АО "Львовгаз" проходит акция протеста, в которой принимают участие около сотни львовян.

Львов'яны вышли на протест против повышения цены на наг Posted by 4studio on Monday, January 11, 2021

Также под офисом АО "Ивано-Франковскгаз" собрались несколько десятков человек, которые протестуют против роста тарифов, сообщает "Галка". Франковцы попытались зайти к руководству учреждения, однако их не впустили. Некоторые из участников акции считают, что надо действовать радикальнее, в частности перекрывать дороги.

Тарифный протест, Ивано-Франковск Франковские новости в телеграмм - t.me/galkaifuanews Posted by Galka.if.ru on Monday, January 11, 2021

Также в Одессе и Краматорске поднялись на протест из-за высоких тарифов на газ.

Фото: акция протеста в Одессе (048.ua)

Местное издание "Высокий вал" сообщил, что в Прилуках горожане вышли на акцию, чтобы высказаться против повышения тарифов на коммунальные услуги. Депутаты подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю.

Фото: обращение депутатов (val.ua)

Также в городе Кропивницкий на площади возле городского совета состоялась акция протеста против повышения коммунальных тарифов.

Акція протесту проти підвищення тарифів Сьогодні, 11 січня, у місті Кропивницький відбулася акція протесту проти підвищення тарифів Posted by Новости Кропивницкого и области on Monday, January 11, 2021

Против повышения коммунальных тарифов в Ивано-Франковской области на протест также вышли жители Долины, которые перекрыли въезд в город. Отмечается, что так же перекрыли дорогу и в селе Голинь, возле Калуша.

Местные издания также сообщают об акциях протеста в Мелитополе, где перекрыли трассу, а также в Херсоне и Виннице.

Фвот: акция протеста в Виннице (real-vin.com)

Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию, также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ, но и за его поставку.

Отметим, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м.