Крещенские морозы до 18 градусов, но без снега: прогноз Укргидрометцентра

В Украине с 15 по 20 января ожидается значительное похолодание с ночными морозами до 18 градусов. Однако снега синоптики не ожидает.

Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Как отметил синоптик, в этот период ночные температуры опустятся до 13-18 градусов мороза. "Днем также минус 10-15 градусов", - сказал он и добавил, что на юге Украины будет на несколько градусов теплее.

По прогнозу Укргидрометцентра, снега в Украине не ожидается ни до похолодания, ни во время сильных морозов. Только на востоке Украины и в Приазовье 13 января возможен мокрый снег и ветер.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.