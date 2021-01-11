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Импичмент Трампа: демократы собрали голоса для начала процедуры

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 11 января 2021 20:16
Импичмент Трампа: демократы собрали голоса для начала процедуры Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: РБК-Украина

Демократы Палаты представителей Соединенных Штатов собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент президенту Дональду Трампу за подстрекательство к протестам в Капитолии. Резолюцию об импичменте подписали по меньшей мере 218 демократов.

Об этом сообщает Politico.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет резолюцию на голосование на этой неделе, если Трамп не уйдет в отставку или вице-президент Майк Пенс не инициирует другие процессы его отстранения.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены призовут Пенса отстранить Трампа от власти.

Ранее действующий вице-президент США Майкл Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу. Он считает возможным использование 25-й поправки к Конституции Штатов.

Так, согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Однако поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

Напомним, CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить в середине этой недели.

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