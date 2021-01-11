Санду завтра посетит Украину: в Киеве могут перекрыть дороги   

Президент Молдовы Майя Санду завтра, 12 января, посетит Украину с официальным визитом. В связи с этим в Киеве могут частично перекрыть дороги.

Об этом говорится в сообщении Управления государственной охраны в Facebook.

Сообщается, что в связи с визитом Санду в Киеве возможны незначительные ограничения на дорогах в центральной части города. Также сообщается, что Управления государственной охраны Украины будет обеспечивать безопасность и сопровождать делегацию нового президента Молдовы.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Украину Санду планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Она также назвала вопросы, которые хочет обсудить с Зеленским.

"У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции", - отметила Санду.