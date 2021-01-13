Степанов хочет продлить локдаун, а Санду посетила Украину: новости за 12 января

Президент Молдовы Майя Санду впервые приехала в Украину в качестве президента, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов выступает за продление локдауна, президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне. Подробнее о том, что произошло во вторник, 12 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Президент Молдовы посетила Украину: о чем договорились в ходе встречи

Президент Молдовы Майя Санду приехала в Украину с первым рабочим визитом в качестве главы государства.

Она провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, во время которой стороны договорились создать совет президентов. Кроме того, Зеленский и Санду обсудили возможность упрощения пересечения границы между Украиной и Молдовой. Стороны планируют ввести пересечение границы по ID-паспортам.

Также Санду встретилась с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили будущее строительство моста через реку Днестр, который позволит соединить Украину и Молдову новой современной автомагистралью.

В центре Полтавы произошла перестрелка, выезды из города перекрыли

12 января днем в центре Полтавы произошла перестрелка. В результате стрельбы пострадал мужчина. Чтобы найти злоумышленников, полиция перекрыла выезды из города.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Стрельбу квалифицировали как покушение на умышленное убийство.

Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ

Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения. Вчера, 12 нваря, к правительственным планам были поданы "конструктивные предложения". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отметим, с 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа. Кроме того, компании-поставщики подняли цены на газ для населения - в частности, "Нафтогаз" поднял тариф на 14% выше, чем в декабре. l

"Суд" в РФ огласил приговор "белогорской группе Хизб ут-Тахрир". До 18 лет тюрьмы

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителям Белогорского района Крыма, которых обвинили в "осуществлении террористической деятельности" и участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Одного из крымских татар лишили свободы на 18 лет.

Крымского татарина Энвера Омерова осудили на 18 лет тюрьмы, а Резы Омерова - на 13 лет. Айдера Джаппарова - на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Берлине прошли переговоры советников "нормандской четверки"

В Берлине завершились переговоры политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию на Донбассе. Переговоры длились более шести часов.

Подробностей встречи советников "нормандской четверки" в Берлине ни одна из сторон пока не раскрыла. Планировалось, что советники обсудят реализацию договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" 2019 года в части политического урегулирования.

В Киеве подняли тарифы на отопление и горячую воду: сколько нужно платить

Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с 1 января 2021 года. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 29 декабря 2020 года.

Отопление подорожало на 19%, горячая вода - на 16%.

Зеленский обратился к Маску после его восхищения великим украинцем

Илон Маск почтил память легендарного советского конструктора Сергея Королева, который является одним из основных создателей ракетно-космической техники СССР. Американский предприниматель и миллиардер оставил комментарий в Twitter на русском языке, о том что космический конструктор был великолепным.

После этого посольство Украины в США пригласило Илона Маска посетить родину Королева - Житомир, где он родился 12 января 1907 года. Президент Украины Владимир Зеленский также в своем Twitter вспомнил Королева и пригласил Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Королева в Житомире.

Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне, округ Колумбия. Режим ЧП будет введен в связи с инаугурацией Джо Байдена и будет действовать до 24 января.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило о возможных вооруженных протестах в США перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Снег до 15 см, метель и штормовой ветер: в Украине резко изменится погода

13 января в Украине ожидается значительное ухудшение погоды, будут снегопады и штормовой ветер. Синоптики предупреждают, что может выпасть до 15 сантиметров снега. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег (от 5 до 15 сантиметров). Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах будет гололедица.