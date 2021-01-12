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Степанов выступает за продление локдауна после 24 января

Новина українською → Украина, Вторник 12 января 2021 18:51
Степанов выступает за продление локдауна после 24 января Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил за продление лоудауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

"Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны (настаиваем - ред.) на продлении этого карантина", - заявил он.

По словам министра, он выступает за продление локдауна в Украине по нескольким причинам: в первую очередь из-за новогодних праздников, которые сопровождались массовыми празднованиями и поездками к родственникам.

"Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, которое начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить", - заявил он.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин. О том, что разрешено, а что под запретом в этот период - в материале РБК-Украина.

Также Степанов назвал целью введения локдауна в Украине ограничение контактов между гражданами и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.

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Степанов выступает за продление локдауна после 24 января
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