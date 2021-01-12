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Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета

Новина українською → Киев, Вторник 12 января 2021 13:34
Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились создать президентский совет. В рамках этого совета стороны будут формировать стратегию для двусторонних отношений.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с Майей Сандою.

Церемонія підписання двосторонніх українсько-молдовських документів. Заяви Президента України та Президента Республіки Молдова.

Церемонія підписання двосторонніх українсько-молдовських документів. Заяви Президента України та Президента Республіки Молдова.

Posted by Офіс Президента України on Tuesday, January 12, 2021

По его словам, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным.

"Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня", - заявил он.

Приоритетными сферами для экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит, сообщил украинский президент.

В частности, Зеленский и Санду обсудили строительство современной магистрали, которая объединит Киев и Кишенев.

Отметим, Владимир Зеленский ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, сегодня президенты Украины и Молдовы провели переговоры в Киеве. В ОП ранее анонсировали, что стороны подпишут ряд документов.

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