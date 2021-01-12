Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились создать президентский совет. В рамках этого совета стороны будут формировать стратегию для двусторонних отношений.
Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с Майей Сандою.
Церемонія підписання двосторонніх українсько-молдовських документів. Заяви Президента України та Президента Республіки Молдова.
Церемонія підписання двосторонніх українсько-молдовських документів. Заяви Президента України та Президента Республіки Молдова.Posted by Офіс Президента України on Tuesday, January 12, 2021
По его словам, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным.
"Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня", - заявил он.
Приоритетными сферами для экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит, сообщил украинский президент.
В частности, Зеленский и Санду обсудили строительство современной магистрали, которая объединит Киев и Кишенев.
Отметим, Владимир Зеленский ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, сегодня президенты Украины и Молдовы провели переговоры в Киеве. В ОП ранее анонсировали, что стороны подпишут ряд документов.