Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации
Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне, округ Колумбия. Режим ЧП будет введен в связи с инаугурацией Джо Байдена и будет действовать до 24 января.
Об этом пишет CNN.
Такое решение было принято в ответ на просьбу мера Вашингтона Мюриэл Баузер, чтобы получить дополнительное финансирование для обеспечения порядка в городе.
"Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и приказал федеральной помощи усилить реагирование на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в результате 59-й инаугурации президента с 11 по 24 января 2021 года", - говорится в заявлении Трампа.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило о возможных вооруженных протестах в США перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.
Также ФБР получило информацию о подготовке восстания на территории США, если Трампа отстранят по решению Конгресса.