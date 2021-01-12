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Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации

Новина українською → Вторник 12 января 2021 03:35
Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне, округ Колумбия. Режим ЧП будет введен в связи с инаугурацией Джо Байдена и будет действовать до 24 января.

Об этом пишет CNN.

Такое решение было принято в ответ на просьбу мера Вашингтона Мюриэл Баузер, чтобы получить дополнительное финансирование для обеспечения порядка в городе.

"Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и приказал федеральной помощи усилить реагирование на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в результате 59-й инаугурации президента с 11 по 24 января 2021 года", - говорится в заявлении Трампа.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило о возможных вооруженных протестах в США перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Также ФБР получило информацию о подготовке восстания на территории США, если Трампа отстранят по решению Конгресса.

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Новости Украины Политика Вашингтон чрезвычайное положение инаугурация Дональд Трамп
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