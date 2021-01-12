"Суд" в РФ огласил приговор "белогорской группе Хизб ут-Тахрир". До 18 лет тюрьмы

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителям Белогорского района Крыма, которых обвинили в "осуществлении террористической деятельности" и участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Одного из крымских татар лишили свободы на 18 лет.

Об этом сообщила на Telegram-канале украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Крымского татарина Энвера Омерова осудили на 18 лет тюрьмы, а Резы Омерова - на 13 лет. Айдера Джаппарова - на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"Осуждаю принятое незаконное решение в отношении наших сограждан страной-агрессором, которая своими позорными действиями продолжает демонстративно нарушать международные договоры и нормы международного права", - написала Денисова.

Также на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что автомобили с крымскотатарскими активистами, которые направлялись из оккупированного Крыма в российский Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам, около 9 часов удерживали на Керченском мосту сотрудники российской ГПС.

LIVE. Задержание крымских татар на Крымском мосту. LIVE. Задержание крымских татар на Крымском мосту. Сейчас известно об остановке 25 автомобилей, в которых более 100 пассажиров, выехавших в Ростов-на-Дону на приговор по делу Белогорской группы, который должен состояться завтра в 10 часов утра. Posted by Крымская солидарность on Monday, January 11, 2021

Сотрудники забирали документы для проверки, фотографировали паспорта граждан. Задержанным крымским татарам начали по очереди возвращать документы - паспорта и технические паспорта на транспортные средства только под утро. Среди задержанных были люди от 16 до 67 лет, включая женщин.

Напомним, оккупационная "власть" Крыма этапировала в российское СИЗО еще одного фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир". В Ростов-на-Дону отправили крымского татарина Зекирья Муратова.