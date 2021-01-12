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В Берлине завершились переговоры советников "нормандской четверки"

Новина українською → Берлин, Вторник 12 января 2021 20:33
В Берлине завершились переговоры советников "нормандской четверки" Фото: флаги Украины, Германии, Франции и России (prm.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Берлине завершились переговоры политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию на Донбассе. Переговоры длились более шести часов.

Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости".

Подробностей встречи советников "нормандской четверки" в Берлине ни одна из сторон пока не раскрыла. Планировалось, что советники обсудят реализацию договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" 2019 года в части политического урегулирования.

Отметим, встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России планировалась еще в декабре, однако по разным причинам она не состоялась, поэтому встречу перенесли на январь.

Напомним, встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" началась сегодня около 15:00 по киевскому времени в Берлине. Советники встречались в Ведомстве канцлера Германии.

Как писало РБК-Украина, от Украины в Берлин прибыл руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Россию на сегодняшней встрече в Германии представлял заместитель администрации российского президента Дмитрий Козак.

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