Скандальное решение КСУ и возобновление дела "Роттердам+": новости за 27 октября

КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, Высший антикоррупционный суд постановил возобновить дело "Роттердам+", Лукашенко требует отчислить из вузов протестующих студентов. Подробнее о том, что произошло во вторник, 27 октября, - в материале РБК-Украина

КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ. Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.

Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

ВАКС постановил возобновить дело "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование схемы поставки угля "Роттердам+". Было отменено решение САП закрыть дело. Соответствующее решение суд вынес во вторник, 27 октября, передает РБК-Украина.

ВАКС удовлетворил жалобу "Никопольского завода ферросплавов" и отменил решение прокурора САП Виталия Пономаренко закрыть дело Роттердам+.

Изнасилование в Кагарлыке: одного из полицейских отпустили под домашний арест

Во вторник, 27 октября, в Голосеевском районном суде Киева состоялось заседание, где рассматривался вопрос о продлении сроков содержания под стражей для одного из подозреваемых в деле об изнасиловании в Кагарлыке - полицейского Ярослава Леваднюка. Ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко. По ее словам, ни прокуратура, ни представители потерпевшей не понимают, что именно изменилось.

В 30% случаев у больного коронавирусом отрицательный ПЦР-тест, - Степанов

Тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - сказал Степанов.

"Отправьте в армию": Лукашенко требует отчислить из вузов протестующих студентов

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислить студентов, которые выходят на протест в стране. По его словам, они лишаются права быть студентами. Он призвал отправить этих студентов в армию или на улицу.

"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", - заявил он.

"Шахтер" выстоял под давлением "Интера" в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" и миланский "Интер" не выявили победителя в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" и завершилась вничью со счетом 0:0.

Таким образом, "Шахтер" после двух стартовых туров набрал четыре очка и пока занимает первое место в группе.

Морозы придут в Украину совсем скоро: синоптики показали новые карты

Погода в Украине начнет портиться уже с последних дней октября и ноябрь начнется с холодов и дождей. Во второй половине месяца температура воздуха упадет ниже +10 градусов в большинстве регионов, а первые ночные заморозки стоит ожидать уже после 20 ноября.

Как показывают карты на портале Gismeteo, на востоке страны первая и вторая неделя ноября будут относительно теплыми, однако будет много дождей. После 16 ноября температура днем упадет до +9 градусов, а ночные заморозки от -1 до -2 градусов стоит ожидать после 21 числа.