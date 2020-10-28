Скандальне рішення КСУ і відновлення справи "Роттердам +": новини за 27 жовтня

КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, Вищий антикорупційний суд постановив поновити справу "Роттердам +", Лукашенко вимагає відрахувати з ВНЗ протестуючих студентів. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 27 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таке рішення сьогодні винесла Велика палата КСУ. Про це РБК-Україна повідомило джерело в суді.

Ця стаття вводила кримінальну відповідальність чиновників і суддів за недостовірне декларування майна.

ВАКС постановив поновити справу "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування схеми постачання вугілля "Роттердам+". Було скасовано рішення САП закрити справу Відповідне рішення суд виніс у вівторок, 27 жовтня, передає РБК-Україна.

ВАКС задовольнив скаргу "Нікопольського заводу феросплавів" та скасував рішення прокурора САП Віталія Пономаренка закрити справу Роттердам+.

Зґвалтування в Кагарлику: одного з поліцейських відпустили під домашній арешт

У вівторок, 27 жовтня, в Голосіївському районному суді Києва відбулося засідання, де розглядалося питання про продовження строків тримання під вартою для одного з підозрюваних у справі про зґвалтування в Кагарлику - поліцейського Ярослава Леваднюка. Йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат потерпілої Злата Симоненко. За її словами, ні прокуратура, ні представники потерпілої не розуміють, що саме змінилося.

У 30% випадків у хворого коронавірусів негативний ПЛР-тест, - Степанов

Тестування методом ПЛР не підтверджує наявність коронавірусу у 30% хворих. У зв'язку з цим в Україні госпіталізація і лікування пацієнтів відбувається при наявності клінічних симптомів. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Це пов'язано з забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов'язано, в тому числі з тим, де знаходиться вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР", - сказав Степанов.

"Відправте в армію": Лукашенко вимагає відрахувати з ВНЗ протестуючих студентів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав відрахувати студентів, які виходять на протест в країні. За його словами, вони позбавляються права бути студентами. Він закликав відправити цих студентів в армію або на вулицю.

"Прийшли вчитися - вчіться, хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції - він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю", - заявив він.

"Шахтар" вистояв під тиском "Інтера" у матчі Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" і міланський "Інтер" не виявили переможця в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" і завершилася внічию з рахунком 0:0.

Італійський клуб продовжував володіти перевагою після перерви, але донеччанам вдалося утримати нічию до кінця другого тайму.

Морози прийдуть в Україну зовсім скоро: синоптики показали нові карти

Погода в Україні почне псуватися вже з останніх днів жовтня і листопад розпочнеться з холодів і дощів. У другій половині місяця температура повітря впаде нижче +10 градусів, в більшості регіонів, а перші нічні заморозки варто очікувати вже після 20 листопада.

Як показують карти на порталі Gismeteo, на сході країни перший і другий тиждень листопада будуть відносно теплими, однак буде багато дощів. Після 16 листопада температура вдень знизиться до +9 градусів, а нічні заморозки від -1 до -2 градусів варто очікувати після 21 числа.