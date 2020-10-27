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ВАКС постановил возобновить дело "Роттердам+"

Новина українською → Киев, Вторник 27 октября 2020 18:40
ВАКС постановил возобновить дело "Роттердам+" Фото: уголь (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование схемы поставки угля "Роттердам+". Было отменено решение САП закрыть дело

Соответствующее решение суд вынес во вторник, 27 октября, передает РБК-Украина.

ВАКС удовлетворил жалобу "Никопольского завода ферросплавов" и отменил решение прокурора САП Виталия Пономаренко закрыть дело Роттердам+.

После решения суда расследование должно быть возобновлено.

Напомним, 27 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" в части подозреваемых лиц из-за отсутствия состава преступления.

24 сентября это решение подтвердил Высший антикоррупционный суд, а 29 сентября - Офис генерального прокурора.

Решение о закрытии дела было принято после получения вывода финальной экспертизы СБУ, которая не установила убытков от действия формулы "Роттердам+".

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