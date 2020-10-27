ВАКС постановил возобновить дело "Роттердам+"
Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование схемы поставки угля "Роттердам+". Было отменено решение САП закрыть дело
Соответствующее решение суд вынес во вторник, 27 октября, передает РБК-Украина.
ВАКС удовлетворил жалобу "Никопольского завода ферросплавов" и отменил решение прокурора САП Виталия Пономаренко закрыть дело Роттердам+.
После решения суда расследование должно быть возобновлено.
Напомним, 27 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" в части подозреваемых лиц из-за отсутствия состава преступления.
24 сентября это решение подтвердил Высший антикоррупционный суд, а 29 сентября - Офис генерального прокурора.
Решение о закрытии дела было принято после получения вывода финальной экспертизы СБУ, которая не установила убытков от действия формулы "Роттердам+".