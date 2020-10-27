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"Отправьте в армию": Лукашенко требует отчислить из вузов протестующих студентов

Новина українською → Минск, Вторник 27 октября 2020 13:03
"Отправьте в армию": Лукашенко требует отчислить из вузов протестующих студентов Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислить студентов, которые выходят на протест в стране. По его словам, они лишаются права быть студентами.

Об этом сообщает TUT.BY.

Он призвал отправить этих студентов в армию или на улицу.

"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", - заявил он.

Ранее Лукашенко уже высказывался о том, чтобы студентов, которые протестуют, отправили в армию.

Отметим, вчера в стране началась народная забастовка после того, как истек срок ультиматума Светланы Тихановской к Александру Лукашенко.

Во время протестов силовики разгоняли протестующих, кидали светошумовые гранаты и использовали резиновые пули. В ходе протестов было много задержанных.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.

Отметим, в главном корпусе Белорусского государственного университета была сидячая забастовка.

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