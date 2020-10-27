"Шахтер" выстоял под давлением "Интера" в матче Лиги чемпионов

Команды не сумели забить ни единого гола

Донецкий "Шахтер" и миланский "Интер" не выявили победителя в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" и завершилась вничью со счетом 0:0.

"Горняки" активно начали поединок, заставив соперника сидеть в обороне, но "Интер" быстро освоился на чужом поле, что привело к нескольким опасным моментам. Мяч дважды попадал в перекладину ворот Анатолия Трубина - от Барелла и Лукаку.

Итальянский клуб продолжал владеть преимуществом после перерыва, но дончанам удалось удержать ничью до конца второго тайма.

Таким образом, "Шахтер" после двух стартовых туров набрал четыре очка и пока занимает первое место в группе. В другом матче сегодня сыграют "Боруссия" М и "Реал".

В следующем поединке турнира подопечные Луиша Каштру дома сыграют с менхенгладбахской командой, а "нерадзурри" на своем поле примут мадридцев. Матчи состоятся 3 ноября.

Напомним, в стартовом туре ЛЧ "Шахтер" на выезде одержал победу над мадридским "Реалом" - 3:2.