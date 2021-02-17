СБУ объявила подозрение Шарию, а Рада ужесточила наказание за пьяное вождение: новости за 16 февраля
СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в госизмене, Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID в Украине, Верховная Рада ужесточили наказание за пьяное вождение. Подробнее о том, что произошло во вторник, 16 февраля – в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Несмотря на обещания Министерства здравоохранения Украины, вакцинация украинцев от коронавируса так и не началась. Более того, в Украину до сих пор не привезли ни одну из заказанных COVID-вакцин.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина теряет доверие производителей вакцин. Речь идет о попытке срыва вакцинации в Украине.
- В Министерство здравоохранения Украины подали заявки о государственной регистрации трех вакцин от коронавируса. В частности, Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.
- В Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, которая принимает пациентов с COVID, закончились койки. В связи с этим госпитализированные буквально лежат в коридорах и столовых.
- Появилась информация, что министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет якобы скрыл тревожный отчет о распространении COVID-19 в стране. Он был подготовлен в августе 2020 года.
СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене
Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
СБУ вызвала Шария на допрос. Блогер должен появиться в следственное управление СБУ 22 февраля. Вызов на допрос опубликовали на сайте спецслужбы.
В Украине ужесточили наказание за пьяное вождение: новые штрафы и тюрьма
В Украине ужесточили ответственность за пьяное вождение. Законопроект №2695 предусматривает увеличение штрафов и сроков заключения.
Также Рада ужесточила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Новые штрафы коснутся водителей и пешеходов.
Под Киевом лицеистки отравились медикаментами, одна из них умерла
В Боярке две ученицы лицея отравились медицинским препаратом, в результате чего одна девочка погибла, а вторая была госпитализирована. Инцидент произошел в академическом лицее "Гармония". Предварительно установлено, что семиклассницы приняли по 40 таблеток препарата "Дротаверин", который купили в аптеке на перемене.
Отмечается, что 13-летняя и 12-летняя лицеистки решились на такой поступок после того, как посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать данный медицинский препарат. На перемене ученицы сбегали в аптеку за покупкой, после чего вернулись в учебное заведение и проглотили каждая по 40 таблеток.
Биткойн превысил уровень в 50 тысяч долларов
Стоимость биткойна во вторник, 16 февраля, впервые в истории превысила уровень 50 тысяч долларов и достигла 50,602 тысяч долларов. С начала года самая популярная в мире криптовалюта подорожала на 70%.
Биткойн дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили.
Облако из лавы и пепла: в Италии снова проснулся вулкан Этна
Во вторник вечером, 16 февраля, в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.
Пользователи Twitter публикуют видео извержения вулкана, на которых можно заметить стекающие потоки лавы. Кроме того, видно клубы дыма, которые идут вверх.
Февраль раскручивается: синоптик предупредила о снегопадах и морозах до -25
Погода в Украине принесет снегопады в некоторые регионы в среду, 17 февраля, обусловленные атмосферным фронтом северной циклоничности Yukon. Температура воздуха в целом по стране ожидается холодная.