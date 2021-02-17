СБУ объявила подозрение Шарию, а Рада ужесточила наказание за пьяное вождение: новости за 16 февраля

СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в госизмене, Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID в Украине, Верховная Рада ужесточили наказание за пьяное вождение. Подробнее о том, что произошло во вторник, 16 февраля – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене

Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ вызвала Шария на допрос. Блогер должен появиться в следственное управление СБУ 22 февраля. Вызов на допрос опубликовали на сайте спецслужбы.

В Украине ужесточили наказание за пьяное вождение: новые штрафы и тюрьма

В Украине ужесточили ответственность за пьяное вождение. Законопроект №2695 предусматривает увеличение штрафов и сроков заключения.

Также Рада ужесточила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Новые штрафы коснутся водителей и пешеходов.

Под Киевом лицеистки отравились медикаментами, одна из них умерла

В Боярке две ученицы лицея отравились медицинским препаратом, в результате чего одна девочка погибла, а вторая была госпитализирована. Инцидент произошел в академическом лицее "Гармония". Предварительно установлено, что семиклассницы приняли по 40 таблеток препарата "Дротаверин", который купили в аптеке на перемене.

Отмечается, что 13-летняя и 12-летняя лицеистки решились на такой поступок после того, как посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать данный медицинский препарат. На перемене ученицы сбегали в аптеку за покупкой, после чего вернулись в учебное заведение и проглотили каждая по 40 таблеток.

Биткойн превысил уровень в 50 тысяч долларов

Стоимость биткойна во вторник, 16 февраля, впервые в истории превысила уровень 50 тысяч долларов и достигла 50,602 тысяч долларов. С начала года самая популярная в мире криптовалюта подорожала на 70%.

Биткойн дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили.

Облако из лавы и пепла: в Италии снова проснулся вулкан Этна

Во вторник вечером, 16 февраля, в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.

Пользователи Twitter публикуют видео извержения вулкана, на которых можно заметить стекающие потоки лавы. Кроме того, видно клубы дыма, которые идут вверх.

Февраль раскручивается: синоптик предупредила о снегопадах и морозах до -25

Погода в Украине принесет снегопады в некоторые регионы в среду, 17 февраля, обусловленные атмосферным фронтом северной циклоничности Yukon. Температура воздуха в целом по стране ожидается холодная.