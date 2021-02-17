СБУ оголосила підозру Шарію, а Рада посилила покарання за п'яне водіння: новини за 16 лютого

СБУ оголосила Анатолію Шарію підозру в держзраді, Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від COVID в Україні, Верховна Рада посилила покарання за п'яне водіння. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 16 лютого - в матеріалі РБК-Україна

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СБУ оголосила Шарію підозру у держзраді

Анатолію Шарію повідомили про підозру в державній зраді. Також його підозрюють у порушенні рівноправності громадян з різними ознаками. Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ викликала Шарія на допит. Блогер повинен з'явитися у слідче управління СБУ 22 лютого. Виклик на допит опублікували на сайті спецслужби.

В Україні посилили покарання за п'яне водіння: нові штрафи і в'язниця

В Україні посилили відповідальність за п'яне водіння. Законопроект №2695 передбачає збільшення штрафів і термінів ув'язнення.

Також Рада посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Нові штрафи торкнуться водіїв та пішоходів.

Під Києвом ліцеїстки отруїлися медикаментами, одна з них померла

У Боярці дві учениці ліцею отруїлися медичним препаратом, в результаті чого одна дівчинка загинула, а друга була госпіталізована. Інцидент стався в академічному ліцеї "Гармонія". Попередньо встановлено, що семикласниці взяли по 40 таблеток препарату "Дротаверин", який купили в аптеці на перерві.

Зазначається, що 13-річна та 12-річна ліцеїстки зважилися на такий вчинок після того, як переглянули відео в одній з популярних соціальних мереж із закликом спробувати даний медичний препарат. На перерві учениці збігали в аптеку за покупкою, після чого повернулися в навчальний заклад і проковтнули кожна по 40 таблеток.

Біткойн перевищив рівень у 50 тисяч доларів

Вартість біткойна у вівторок, 16 лютого, вперше в історії перевищила рівень 50 тисяч доларів та досягла 50,602 тисяч доларів. З початку року найпопулярніша у світі криптовалюта подорожчала на 70%.

Біткойн дорожчає після того, як Tesla заявила, що купила біткойни на 1,5 млрд доларів і буде приймати їх в якості оплати за автомобілі.

Хмара з лави і попелу: в Італії знову прокинувся вулкан Етна

У вівторок ввечері, 16 лютого, в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану.

Користувачі Twitter публікують відео виверження вулкана, на яких можна помітити, що стікають потоки лави. Крім того, видно клуби диму, які йдуть вгору.

Лютий розкручується: синоптик попередила про снігопади та морози до -25

Погода в Україні принесе снігопади в деякі регіони у середу, 17 лютого, обумовлені атмосферним фронтом північної циклонічності Yukon. Температура повітря в цілому по країні очікується холодна.