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Биткойн превысил уровень в 50 тысяч долларов

Новина українською → Вторник 16 февраля 2021 14:51
Биткойн превысил уровень в 50 тысяч долларов Фото: биткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Александр Белоус

Стоимость биткойна во вторник, 16 февраля, впервые в истории превысила уровень 50 тысяч долларов. С начала года самая популярная в мире криптовалюта подорожала на 70%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Биткойн в течение последних дней пытался пробить уровень в 50 тысяч долларов. Сегодня критовалюта растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Фьючерсы на фондовые индексы США достигли рекордных максимумов. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.

Самая популярная в мире криптовалюта дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили. Помимо Tesla, биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.

На новостях от Tesla биткойн на прошлой неделе достиг рекорда в 47 565 долларов.

Затем биткойн вырос 11 февраля более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Это произошло после того, как Bank of NY Mellon заявил, что сформировал подразделение цифровых активов.

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