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В Украине ужесточили наказание за пьяное вождение: новые штрафы и тюрьма

Новина українською → Украина, Вторник 16 февраля 2021 14:15
В Украине ужесточили наказание за пьяное вождение: новые штрафы и тюрьма Фото: патрульная полиция (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине ужесточили ответственность за пьяное вождение. Законопроект №2695 предусматривает увеличение штрафов и сроков заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Штрафы

Таким образом, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (до этого штраф составлял 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение в течение года будет грозить штраф в размере 34 тысячи гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок три года с платным изъятием авто или без такового.

Или же это будут наказывать административным арестом на срок десять суток с лишением права управления транспортными средствами на три года с платным изъятием авто или без такового.

А если водитель нарушит третий раз - штраф 51 тысяча гривен, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства. Или же будет угрожать админарест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет, с конфискацией авто, находящийся в частной собственности нарушителя.

Тюрьма за ДТП с жертвами

ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут наказывать лишением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Такие же действия предлагают наказывать лишением свободы на срок до 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае, если пострадавший получил тяжелые травмы.

Если потерпевший погиб, виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением прав на срок от 5 до 10 лет. Если жертв несколько - это будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, Рада не стала разрешать безосновательные остановки водителей. Народные депутаты поддержали правку, которая изымает эту норму из законопроекта №2695.

Как писало РБК-Украина, парламент ужесточил ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №2695. За него проголосовали 325 нардепов.

Так, в первом чтении документ Рада приняла еще в июле 2020 года.

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